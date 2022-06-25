الكريمات تخفف الاحتكاك أثناء أداء مناسك الحج

كشف الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ المجهود البدني، كيف تساعد الكريمات والدهانات في تخفيف مشاكل الاحتكاك عند المشي لأداء فريضة الحج.

# من السعودية | كيف تساعد الدهانات والكريمات في تخفيف مشاكل الاحتكاك عند المشي لأداء فريضة الحج تضمين التغريدة # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/KjJndria1U

– قناة سعودية (saudiatv) 24 يونيو 2022

تشريح الفخذ

وقال الأحمدي، خلال عرضه لقناة “السعودية”، إن انفصال الفخذين من أشهر المشاكل وأكثرها شيوعاً عند البدناء وزيادة الوزن أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

وأضاف أنه من المفترض أن تنقص الوزن والدهون لصحة الإنسان وليس لأداء العمرة أو الحج، ولكن في حالة عدم توفر الوقت يجب استخدام الدهانات التي تخفف الاحتكاك.

استخدام الفازلين والأدوات الصحية

وأشار إلى أن مؤسسة الأمراض الجلدية الأمريكية توصي باستخدام الجل والهلام البترولي، حيث يقومون بفرك هذه المنطقة بهما لتقليل الاحتكاك الذي يحدث من المشي لفترة طويلة مما يؤدي إلى تقشير الجلد.

وأوضح أن معظم الزيوت الصحية، مثل زيت جوز الهند أو الصبار، جيدة، لكن ينصح باستخدام الفازلين لأنه يقلل الاحتكاك.

كما نصح بارتداء دعامات الفخذين عالية الجودة لتقليل الاحتكاك، محذراً من وجود دعامات مصنوعة من مواد غير آمنة مثل البلاستيك، والتي تتسبب أيضًا في حدوث تشريح وانسداد الدورة الدموية.