“الكسر” يهدد حلم نجم الباطن فِيْ كأس العالم

أعلن نادي الباطن، إصابة حارس مرمى الأوروغواي، مارتين كامبانيا، بكسر يهدد بفقدانه لفترة.

أصدر الباطن بيانا عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” جاء فِيْه كالتالي

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“كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعب مارتين كامبانيا أنه أصيب بكسر فِيْ الساعد الأيسر من يده، خلال المباراة الأخيرة أمام النصر، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية لاحقًا”.

وشارك كامبانيا فِيْ فوز فريق الباطن على ضيفه النصر بنتيجة 4-0، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة روشان للدوري السعودي.

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إصابة فِيْ الساعد تهدد حلم كامبانيا بالعودة إلَّى منتخب أوروجواي الذي يستعد للمشاركة فِيْ مونديال 2022 فِيْ قطر.

وكان كامبانيا من بين العَنّْاصر التي تم استدعاؤها لمنتخب الأوروغواي، حيث شارك فِيْ 9 مباريات دولية وحافظ على شباكه نظيفة فِيْ مباراتين.

تغيب كامبانيا عَنّْ قائمة منتخب أوروجواي فِيْ آخر 5 مباريات وهُو معرض لخطر الغياب عَنّْ نهائيات كأس العالم 2022، التي ستستضيفها قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

يحتل الباطن المركز السادس عشر والأخير فِيْ جدول دوري روشان السعودي، بدون نقاط، بعد أن حقق 4 هزائم أمام الشباب (0-3)، الفاتح (0-5)، الاتفاق (0-3). والسنار (0-4).

شارك كامبانيا فِيْ جميع مباريات الباطن الأربع فِيْ دوري الروشان السعودي، حيث استقبلت شباكه 15 هدفاً فِيْ 4 مباريات.

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