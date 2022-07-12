الكشافة ترشد 92592 حاجًّا تاهو في الحج

أظهرت إحصائية صادرة عن معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحج هذا العام أن عدد المتجولين بقيادة الكشافة من السابع من ذي الحجة إلى الثالث عشر من الشهر نفسه وصل 92،592 حاجًا من مختلف الجنسيات، وتم تسليم 6،976 حاجًا لمقر حملتهم، بينما تم إرشاد 85،616 حاجًا بالإرشاد والشرح عبر التطبيقات الذكية، وبلغ عدد رحلات الكشافة 2،288 رحلة.

جهود الكشافة السعودية

أكد نائب رئيس الجمعية الكشفية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية التوجيه جاء بتوفيق الله تعالى ثم بدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير خالد. فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. رئيس اللجنة العليا للحج، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

1100 كشاف وكشاف وقائد

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة التوجيه فقط في منطقتي منى وعرفات والعزيزية أكثر من 1100 من الكشافة والكشافة والقياديين الذين عملوا في ستة مراكز توجيهية في منى، وثلاثة مراكز في منطقة عرفات، ومركز في العزيزية. الحي وكذلك نقاط التوجيه المتجولة من خلال آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك التوجيه من خلال التطبيقات الذكية.