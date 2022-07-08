الكشافة تواصل معاونتها وزارة الصحة في مستشفيات عرفات

تواصل جمعية الكشافة السعودية جهودها مع وزارة الصحة من خلال الكشافة التطوعية في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

نقل المرضى إلى مستشفى عرفات

لا تزال بعض فرق الفحص تلعب دورها في تلك المستشفيات حتى يتم نقل آخر مريض منها.

وتضمنت المشاركة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج الذين ينامون في مستشفيات مكة ومنى إلى مستشفيات عرفات، كما سيشارك في رحلة العودة من غروب الشمس اليوم وإعادتهم إلى مستشفيات مكة ومنى. بعد أداء طقوسهم.

400 كشاف لتنظيم الحجاج

قامت الجمعية الكشفية بتأهيل أكثر من 400 كشافة وكشافة للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة العاملة في (11) مركزاً صحياً و (9) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة. في حالات الطوارئ البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم إذا احتاجوا إلى التوجيه داخل الأماكن المقدسة.