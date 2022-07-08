الكشافة يتنافسون في خدمة حجاج بيت الله على صعيد عرفات

يتنافس أكثر من (2000) كشافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام على مستوى عرفات الطاهر ضمن العمل التطوعي لمعسكرات الخدمة العامة التي تنظمها جمعية الكشافة السعودية.

إن الكشافة والحجاج وقادة الكشافة، من بين المهام التي يؤدونها في عرفات، يكلفونهم بالعديد من المهام والواجبات لخدمة ورعاية الحجاج وتنفيذ المهام الموكلة إليهم، ويستمدون قوتهم من النعمة والثواب العظيم الذي يقدمونه. وعدهم الله وبعد قرب من وطنهم الذي كرس لخدمة البيتين الشرفاء والاعتناء بهما، فإن ضيوف الرحمن في أفضل حالاتهم، ويعيدون الواجبات التي تفي بالشرف الذي منحه الله لهم. المملكة وأبنائهم، على أن تكون الأفضل بناء على خدمة الحاج وراحته وتيسيره.

تتمثل الخدمات التي تقدمها الكشافة في إرشاد المفقودين ومساعدة المعاقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، أو دفع عربة تحمل حاجًا مسنًا، أو رش الحجاج برذاذ الماء للمساعدة في تقليل حرارة البيئة، أو حمل الحاجات. ومبادرات الحاج وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تعزز قيمة العمل، ويكون لها متطوعون، وتجعلهم يعكسون الصورة المشرفة والمشرقة للخدمات التي تقدمها هذه الدولة لضيوف الرحمن الذين جاءوا من جميع المسارات بعمق.