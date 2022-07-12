الكشف عن الجهاز المعاون لـ فيتوريا في منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية عن المدرب البرتغالي الثاني، روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، بعد تعيينه رسميًا.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عن تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدربا للمنتخب المصري، بعقد يستمر حتى عام 2026.

ووقع فيتوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقود تدريب الفراعنة برفقة حازم إمام عضو مجلس إدارة جباليا.

جهاز مساعد فيتوريا في المنتخب المصري

يضم الجهاز المساعد لفيتوريا البرتغالية 4 مساعدين أجانب هم

– أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام) – سيرجيو بوتيلهو (مساعد مدرب) – لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى) – والتر دياس (محلل أداء ومخطط حمولة)

من المتوقع أن يصل فيتوريا وأجهزته المعاونة إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبدء مهمتهم رسميًا مع المنتخب المصري.

صدمة لعصام الحضري في منتخب مصر

تلقى عصام الحضري، مدرب حراس المرمى المصري، ذعرًا خطيرًا بعد التعاقد مع روي فيتوريا.

واصطحب المدرب البرتغالي معه مدرب حراسة مرمى أجنبي، منهيا دور الحضري في الفراعنة.

من جهته، رشح حازم إمام عضو جباليا محمد شوقي للانضمام إلى هيئة مساعدين للمدرب البرتغالي.

تفاصيل عقد فيتوريا مع المنتخب المصري

وقع المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقدا لمدة 4 سنوات مع المنتخب المصري.

ستتلقى فيتوريا 2،400،000 دولار سنويًا، بمعدل 200000 دولار شهريًا.

كشف حساب فيتوريا قبل تدريب الفراعنة

قام فيتوريا بتدريب الأندية (بنفيكا – فيتوريا غيماريش – النصر السعودي – باكوس فيريرا – سبارتاك موسكو).

خاض المدرب البرتغالي 563 مباراة مع الأندية التي يديرها، محققًا 287 فوزًا و 113 تعادلاً و 163 خسارة.

فيما سجل لاعبوه 948 هدفًا واستقبلت شباكهم 649 هدفًا.

فاز فيتوريا بعدة بطولات منها الدوري البرتغالي وكأس البرتغال والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

المدرسة البرتغالية تهيمن على كرة القدم المصرية

بعد التعاقد مع روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري، سيطرت المدرسة البرتغالية على كرة القدم المصرية إلى حد كبير.

البرتغالي فيريرا هو المسؤول عن الجهاز الفني لفريق الزمالك في ولايته الثانية ويحقق نتائج رائعة مع الفريق.

بينما اختار الأهلي خوض المغامرة بتعيين مدرب غير معروف للجماهير المصرية، البرتغالي ريكاردو سواريس.

يأمل المشجعون المصريون نجاح التجربة البرتغالية واستعادة تألق الكرة المصرية من جديد.

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