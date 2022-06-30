الكشف عن المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

أعلن المنفذ الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن المدرب الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي سيتولى مهمة التخطيط لكرة القدم المصرية، ليحل محل البرتغالي نيلو فينجادا، الذي غادر بعد انتهاء عقده.

وكتب ياسين عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وتغريدات موجزة «تويتر» “الإسباني غابرييل بيليجرينو المدير الفني لاتحاد الكرة”.

الإسباني جابرييل بيليجرينو مديرا فنيا لاتحاد الكرة

– عمر ربيع ياسين – عمر ربيع ياسين (omarrabieyassin) 30 يونيو 2022

من جهة أخرى، علق الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام، شاكرا الجبالية على اختياره لهذا المنصب.

وقال كلاتينبورج في المؤتمر الصحفي عن عرضه التقديمي “أشكر اتحاد الكرة على دعوتي لتطوير الحكام في مصر.

وأضاف “لن نتمكن من تغيير أي شيء في يوم وليلة. سنحلل مستوى الحكام وأدائهم ولن نقبل أي مستوى سيئ من الحكام”.

وتابع “سيكون في فيديو أسبوعي سيسمح للناس بالاستماع إلى المحادثة التي تدور بين فريق الماوس والحكام الموجودين”.

واختتم كلاتنبرغ “سنتناول المشاكل بين حكام المربع وحكام الفأر، والاحتياجات التي تم إصلاحها في اليونان، والوقت الذي يستغرقه الماوس ليعلن القرار، سنحتاج إلى برنامج تعليمي” لتقليل عدد الأخطاء التي يتم إنتاجها “.