الكشف عن تشخيص إصابة حسين الشحات

كشف الصحفي أحمد شوبرت، عن تشخيص إصابة حسين الشحات، أول لاعب في فريق الأهلي لكرة القدم، والتي تعرض لها مؤخرًا.

وسيغيب حسين الشحات عن مباراة اليوم بين فريق الأهلي والجونة الأول لكرة القدم، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبرت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الأشعة أكدت إصابة حسين الشحات بجرح كامل في الغضروف. أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب”.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة.

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والجونة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.