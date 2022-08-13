الكشف عن تقييم محمود حسن تريزيجيه في مباراة طرابزون سبور وهاتاي

نجح محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، في الحصول على تقييم متوسط ​​بعد مشاركته ظهر أمس أمام هاتايسبور في الدوري التركي الممتاز.

بدأ الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه المباراة قبل مغادرته في الدقيقة 93، وحصل على تقييم 6.7 / 10، بحسب شبكة “هوسكورد” الدولية.

وتؤكد الصحيفة أن تريزيجيه استحوذ على الكرة بنسبة 2.3٪، وأن نسبة التمريرات الناجحة له بلغت 84٪.

تمكن من الفوز بالمراوغة مرة واحدة في القتال الجوي مرتين، ولم يفقد حيازة الكرة، وقام بـ 6 تسديدات، اثنتان تجاه المرمى، وواحدة للخارج، وثلاث تصديها حارس المرمى.

تغلب فريق طرابزون على نظيره هاتايسبور الليلة الماضية، بهدف دون رد، في إطار اليوم الثاني من الدوري التركي، موسم 2022/22.

هدف طرابزون سبور الوحيد سجله عبد القادر عمر في الدقيقة 71 من المباراة وسجله تريزيجيه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما ظل رصيد هاتايسبور خاليًا من النقاط في المركز الخامس عشر.