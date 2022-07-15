الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الجمعة.

موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين في الثاني من سبتمبر المقبل.

مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين

وسيواجه البطائح اتحاد كلباء والنصر أمام الظفرة وخورفكان مع بانياس والوحدة مع الوصل ودبا الفجيرة والجزيرة والشارقة مع شباب الأهلي.، العين مع عجمان.

الجدير بالذكر أن فريق العين الأول لكرة القدم فاز بلقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي برصيد 65 نقطة.