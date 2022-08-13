الكشف عن حارس مرمى الأهلي الجديد

حراس الأهلي

أكد الوسطي سيف زاهر أن النادي الأهلي بصدد تعيين حارس جديد لدعم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح زاهر، خلال عرضه لبرنامج “أون ستاديوم” الذي تبثه قناة “أون تايم سبورتس”، أن مديري الأهلي قريبون جدًا من التعاقد مع حارس جديد.

وأشار إلى أن ريكاردو سواريز، مدرب النادي، سيعطي الفرصة للثنائي علي لطفي ومصطفى شوبرت في المباراتين المقبلتين.

وذكر أنه في حالة تألق لطفي وشوبرت في الفترة المقبلة، فمن المحتمل أن يستمر الثنائي خلال الموسم المقبل، ويتراجع عن فكرة التعاقد مع حارس جديد.

وأكد أن الأهلي أكمل 80٪ من صفقاته لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الأهلي أنهى صفقاته مع صفقاته الأفريقية.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة، الساعة 800 مساء غد الأحد، في اليوم الـ16 لكأس مصر.

وتمكن الأهلي من العودة إلى الانتصارات خلال آخر مباراتين بالدوري المصري على حساب اتحاد الإسكندرية ثم المصري البورسعيد.