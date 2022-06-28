الكشف عن حقيقة إصابة الشناوي قبل مواجهة سموحة

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، صحة الأخبار الواردة بشأن معاناة الحارس الدولي محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بسبب إصابته في الفترة الحالية قبل مواجهة نادي سموحة بالإسكندرية.

وأكدت تلك التقارير الصحفية أن الشناوي لا يعاني من أي إصابة في الوقت الحالي، حيث يستعد حارس مرمى الأهلي بشكل جيد للمباراة المقبلة ضد سموحة السكندري في الدوري المصري.

تقام مباراة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا يوم غد الأربعاء 29 يونيو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنقل مباراة المارد الأحمر بقيادة البرتغالي سامي كومسان أمام نظيره من سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني والمقرر إقامتها على ملعب “الإسكندرية” على قناة أون تايم سبورتس.

يدخل أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي تلك المباراة، ليحتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 19 مباراة خاضها هذا الموسم، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة، وتعادل مع طلائع أمام نادي الجيش.