الكشف عن حكم مباراة الأهلي والجونة في الدوري

أعلنت لجنة تحكيم الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيل فريق تحكيم مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري المقرر لها مساء غد الثلاثاء.

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الجونة في تمام الساعة 900 مساء غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من البطولة.

عينت لجنة الحكام حكم الساحة محمد عادل وساعده سمير جمال وهاني خيري مساعدا وأسامة إسماعيل حكما رابعا.

سيقود تقنية الفيديو الحكم علاء صبري، حكم الفيديو، ومصطفى عطية، حكم مساعد الفيديو.

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة الجونة على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي

الخطوط الخلفية محمد هاني، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي “قفشة”.

الهجوم زياد طارق، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعد أن حقق 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين، بينما يحتل الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة.