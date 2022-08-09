الكشف عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل هيئة تحكيم مباراة الفريق الأولى لكرة القدم على ملعب الأهلي ضد نظيره المصري البورسعيد.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي والمصري إلى الحكم محمود البنا ومساعدين سمير جمال وسامي حلال.

بالإضافة إلى أحمد جمال كحكم رابع، فإن تقنية الماوس بقيادة طارق مجدي وأحمد صلاح كمساعد.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء.

وتقام مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

موقع الفريق في جدول الدوري

يدخل أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

وجاء المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

ويتطلع الأهلي للفوز وجمع ثلاث نقاط ثمينة لينهي الموسم في المركز الثاني.