الكشف عن حكم مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

كشفت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مع المقاولين العرب في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في منافسات الجولة الـ27 للدوري المصري.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب يديرها فريق تحكيم مكون من

– ميدان محمد عادل حكم

محمود أبو الرجال، مساعد أول

هاني خيري مساعد ثان

– عاطف حسين مسؤول رابع

– فيديو مصطفى مدحت حكم

– هاني العوضي مساعد حكم فيديو

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة خلف بيراميدز 2 برصيد 59 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.