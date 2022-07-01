الكشف عن حكم مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيل فريق تحكيم مباراة الأهلي وبتروجيت المقرر لها مايا غدا السبت، في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2022.

تنطلق مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم أمام بتروجيت، مساء غد السبت، على استاد القاهرة، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر، الساعة 9 صباحا.

واختار اتحاد الكرة فريق تحكيم مكون من الحكم محمود ناجي يساعده “هاني عبد الفتاح” مساعد أول “وأحمد التلاوي” مساعد ثان “وعاطف حسين” حكم رابع “.

بينما سيقود تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي ويساعده في غرفة الفأرة شريف عبد الله.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين لواحد.

وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبتروجيت فريق الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو.

وجاءت قائمة الأهلي الصادرة عن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس كالتالي

محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، عليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبرت، وزياد طارق.

وشهد حزب الأهلي عودة عمرو السولية، فيما غاب بدر بانون، ومحمود متولي، ومحمد محمود، وأكرم توفيق، ولويس ميكيسوني، وبيرسي تاو.