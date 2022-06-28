الكشف عن حكم مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن تشكيلة تحكيم مباراة الأهلي وسموحة، المقررة على مدار الساعة التاسعة والنصف مساء غد، في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام محمود البنا لقيادة مباراة الأهلي وسموحة، ومساعدين محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، وعمرو رمضان حكما رابعا، وعمرو الشناوي في الفيديو المساعد. تكنولوجيا الحكم وسيقوم بمساعدة محمد محمود لطفي.

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة، غدا الأربعاء، التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سيتم إطلاق صافرة البداية الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة، 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 1130 مساءً بتوقيت أبو ظبي.