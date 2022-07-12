الكشف عن حكم مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والمستقبل في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره فيوتشر، مساء غد الثلاثاء، الساعة التاسعة، على ملعب السلام وي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

عينت لجنة الحكام محمد الحنفي الحكم الميداني لإدارة مباراة الأهلي والمستقبل في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاون الحكم محمد الحنفي يوسف البساطي وعمر فتحي مساعدان وصبري ابراهيم حكما رابعا.

تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والمستقبل يقودها الحكم محمود الدسوقي ويساعده محمد عباس قابيل.

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها البرتغالي ريكارو سواريتش كالتالي

حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبرت.

خطوط الدفاع رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، علي معلول، كريم فؤاد، محمد هاني.

الوسط حمدي فتحي، عليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمد فخري وزياد طارق.

الهجوم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف.

وشهدت قائمة الأهلي عودة ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، وعودة أحمد عبد القادر.

وغاب عن القائمة أكرم توفيق وبدر بانون ووليد سليمان وبيرسي تاو ولويس ميكسوني وحسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 51 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة.