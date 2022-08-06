الكشف عن حكم مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بالدوري

كشفت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، عن هيئة تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الدوري المصري.

حكم مباراة الاهلي والاتحاد

واختارت لجنة الحكام إبراهيم نور الدين لقيادة مباراة الأهلي والاتحاد حكماً على الساحة، يساعده يوسف البساطي وأحمد توفيق، والحكم الرابع أحمد ناجي.

في تقنية الفيديو المساعد “VAR”، يدعم محمود عبد الله شريف عبد الله.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

ويلتقي الأهلي مساء غد الأحد نظيره الاتحاد من الإسكندرية على استاد برج العرب في الجولة 29 من الدوري المصري.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة 900 مساءً على ملعب برج العرب.

مركز الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

قرر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد الإسكندري.

وتعادل الأهلي بدون أهداف أمام فاركو في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي، في مباريات الجولة 28.

تشكيل الأهلي ضد اتحاد الإسكندرية

حارس المرمى مصطفى شوبرت

الدفاع محمد أشرف، محمود متولي، محمد أحمد “الشرقية”، أحمد سيد عبد النبي

الوسط محمد فخري، محمد محمود، زياد طارق، عليو ديانج، بيرسي تاو

الهجوم صلاح محسن.