الكشف عن حكم مباراة الزمالك والجونة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراة الزمالك والجونة في الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حكام مباراة الزمالك والجونة

كلفت لجنة الحكام إدارة مباراة الجونة والزمالك للحكم أمين عمر.

ويعاون الحكم أمين عمر محمود أبو الرجال وعمر فتحي حكما مساعدين وعاطف حسين حكما رابعا.

سيقود تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي ويساعده الحكم رجب محمد مساعد.

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري، الجمعة المقبل، على ملعب خالد بشارة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

🔴 | حكام مباريات الجمعة لليوم التاسع والعشرين من الدوري الممتاز ….. ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ZhlOgs9wdb

– EFA.eg (EFA) 4 أغسطس 2022