الكشف عن حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري

أعلنت لجنة تحكيم الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيل فريق تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة، في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

واختارت اللجنة محمد الصباحي ومساعديه محمود أبو الرجال، وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم محجوب، المسؤول الرابع.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة مساء السبت في اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري.

أصدر البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قائمة الفريق الذي سيلعب مباراة غزل المحلة.

القائمة تشمل

حراس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي “العاهرة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسيط الإمام عاشور – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شكابالا” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

ستنقل أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة على الهواء مباشرة على أون تايم سبورتس، المذيع الحصري للدوري المصري الممتاز.