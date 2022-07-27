الكشف عن حكم مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم عن هيئة تحكيم مباراة الزمالك والمستقبل المقرر لها يوم غد في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره المستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء غد في صدارة مباريات اليوم السابع والعشرين من الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والمستقبل، وأحمد حسام وأحمد توفيق مساعدين، والأستاذ منير هو الحكم الرابع.

في حين سيحضر محمود بسيوني ومساعده هاني عبد الفتاح تقنية VAR.

ويسعى نادي الزمالك للتغلب على نظيره نادي المستقبل في هذه المباراة لمواصلة اتجاه الانتصارات في الدوري العام.

يأمل الزمالك في الحصول على النقاط الثلاث أمام فوتورو للاستمرار في المركز الأول في الدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التتويج.

من جهته يطمح الفريق الأحمر والأسود إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الفارس الأبيض لإظهار التواجد في المربع الذهبي.

وفي اليوم الأخير انتصر الزمالك على سموحة في الدوري المصري بهدفين.

في غضون ذلك، حقق المستقبل فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 26.

تنطلق مباراة الزمالك والمستقبل غدا الخميس 24 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة الفارس الأبيض ضد فريق المستقبل في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الزمالك والمستقبل ضمن اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري.

يدخل الزمالك هذه المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

وخاض الزمالك هذا الموسم 26 مباراة، وفاز في 19 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.

مع دخول هذه المباراة، يحتل Future المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

هذا الموسم لعب فيوتشر 26 مباراة وفاز في 12 مباراة وخسر 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات.