الكشف عن حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم عن هيئة تحكيم مباراة الزمالك ومقاصة مصر في الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 900 مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

عينت لجنة الحكام نادر قمر الدولة حكما على الساحة يعاونه هاني خيري ونور سعيد، فيما سيكون أسامة إسماعيل حكما رابعا.

محمود بسيوني سيحضر تقنية الفيديو المساعد للحكم ويساعده محمد عبد العزيز.

اقترب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من احتضان كأس الدوري الممتاز المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

يخطو فريق الزمالك خطوات حازمة نحو لقب الدوري المصري حيث يشهد حالة من العزيمة والروح والقتال في المباريات.

الزمالك لم يتعثر لا بالهزيمة ولا بالتعادل في مباريات الدوري منذ تعادله مع الأهلي في القمة التي أقيمت في 19 يونيو.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.

الزمالك يحتاج للفوز بثلاث من الخمس مباريات المتبقية، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، أي 9 نقاط فقط من أصل 15.