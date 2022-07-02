الكشف عن راتب مدرب منتخب مصر الجديد

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه المدرب الجديد للفريق الأول المصري، المتوقع تعيينه خلال أيام قليلة.

سيسعى الاتحاد المصري لكرة القدم للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة المنتخب المصري، ليحل محل إيهاب جلال المدرب السابق.

وكان اتحاد الكرة قد طرد إيهاب جلال من إدارة المنتخب المصري، بعد أن تمكن من إدارة الفراعنة في مباراتين تصفيات لكأس الأمم الأفريقية، حيث فازوا على غينيا بهدف نظيف، وخسروا أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين. بينما خسر أيضا أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية بأربعة أهداف لواحد.

وأكدت تقارير أن اتحاد الكرة بحث مع خالد الدردلي نائب رئيس نادي الجبالية المسؤول عن الشؤون المالية، بشأن راتب مدرب منتخب مصر الجديد.

وأشار إلى أن خزينة اتحاد الكرة لا تدعم أكثر من 150 ألف دولار كحد أقصى للراتب الشهري للمدرب الجديد للمنتخب المصري.

وأوضح أنه في حال تعاقد اتحاد الكرة مع مدرب أجنبي لإدارة المنتخب المصري براتب يزيد عن 150 ألف دولار، فإن ذلك سيسبب أزمة مالية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تمت الموافقة عليه في اجتماع جباليا الأخير.