الكشف عن سر تأخر اتحاد جدة للإعلان عن صفقة طارق حامد

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن سر تأخر نادي جدة في إعلان التعاقد مع الدولي طارق حامد نجم فريق كرة القدم الأول للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد أحمد شوبرت في تصريحات متلفزة، أن عدم انتهاء الدوري المصري الممتاز حتى الآن هو وراء تأخر مديري نادي الاتحاد السعودي في إعلان التعاقد مع نجم الفارس الأبيض.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية اليومية، إلى أن طارق حامد دخل قائمة اتحاد جدة على ضوء انضمامه إلى معسكر العميد التحضيري في النمسا، وتتويجًا للأمور التعاقدية مع ناديه الحالي الزمالك.

الزمالك يتمسك بحق إنهاء عقد طارق حامد بنهاية الموسم الحالي وليس في الوقت الحالي.

هذا يمنع طارق حامد من الانتقال لفريقه الجديد، وفي حال انضمامه في هذا الوقت يحق للزمالك تقديم شكوى على اللاعب.

وقع طارق حامد عقودًا للانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي في الأيام الأخيرة.

في سياق مختلف، واصل الزمالك تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة.

تغلب الزمالك على نظيره غزل المحلة 2-0 في الجولة 25 ليخطو خطوة أخرى نحو اللقب المحلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.