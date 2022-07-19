الكشف عن مدرب حراس مرمى النصر السعودي الجديد

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أعلن جيوديو ناني، مدرب حراس مرمى نادي روما الإيطالي السابق، انضمامه للجهاز الفني لفريق النصر السعودي.

وكشف جوديو ناني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن انضمامه للجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة رودي جارسيا.

وجاء اختيار جويدو ناني لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لنادي النصر السعودي بتوصية من رودي جارسيا مدرب العلمي.

جيوديو ناني، عمل سابقًا مع رودي غارسيا في الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول لنادي روما الإيطالي.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر كان قد تعاقد مع رودي جارسيا، بعد نهاية الموسم الماضي، الذي احتل فيه الفريق المركز الثالث في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة.