الكشف عن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلن المعلق الرياضي بلال علام أنه كان مسؤولاً عن تعليق وتحليل الوصف التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز، والمقرر إجراؤها الساعة 930 مساء غد الأحد، على استاد القاهرة، لاحتساب الرابع. – نهائيات كأس مصر موسم 2022/2022.

وكتب علام عبر حسابه على تويتر “موعدي سيتجدد معكم غدا، معلقا واصفا مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي مسابقة كأس مصر، على شاشتكم أون تايم سبورتس .. الساعة 9.30 القاهرة” . الوقت … المرح للجميع “.

سيتم تجديد موعدي غدا بالتعليق ووصف مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر، من خلال شاشتكم أون تايم سبورتس، الساعة 930 بتوقيت القاهرة. متعة للجميع 🔥 ♥ ️ pic.twitter.com/g6GoraxIzX

بلال أحمد علام (BilalAhmadAllam) 25 يونيو 2022

قرر سامي كومسان، المدير الفني المؤقت للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من بيراميدز، غدا، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حارس المرمى محمد الشناوي

خطوط الدفاع كريم فؤاد، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط عمرو السولية، عليو ديانج، أحمد نبيل كوكة، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم محمد شريف

وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبيراميدز فريق بتروجيت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، في نصف نهائي كأس مصر، وسيواجه الفائز في المباراتين فريق الزمالك في النهائي.