الكشف عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري الإماراتي

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

أشارت رابطة المحترفين الإماراتية إلى أن الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين سيبدأ في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأكدت أن نهاية الموسم الكروي في الدوري الإماراتي ستنتهي في السادس والعشرين من مايو من العام المقبل 2023.

كما تم تحديد مواعيد مباريات كأس الرابطة النسخة الجديدة في الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

تنتهي مسابقة كأس الرابطة، النسخة الجديدة، في 17 مايو 2023.

فاز فريق العين الأول لكرة القدم بلقب دوري أدنوك للمحترفين بعد تسجيله 65 نقطة.