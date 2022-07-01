الكشف عن موعد عودة الحوسني للمشاركة مع الشارقة الإماراتي

كشفت تقارير إعلامية عن موعد عودة عادل الحوسني، للظهور مع فريق الشارقة الأول لنادي الإمارات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

كان الحوسني قد خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي وعاد من البرتغال في مايو الماضي، ثم سافر إلى قطر ومكث لعدة أسابيع لمرحلة إعادة التأهيل.

وأكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن عادل الحوسني يحتاج إلى 4 أشهر ليكون جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الشارقة الإماراتية، ما يعني أنه سيعود في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يضم الطاقم التدريبي لفريق كرة القدم الأول لنادي الإمارات، الشارقة، درويش محمد، الذي تولى مسؤولية حراسة عرينهم أواخر الموسم الماضي.