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الكشف عن موعد عودة الحوسني للمشاركة مع الشارقة الإماراتي

كتب newsaفي آخر تحديث
الكشف عن موعد عودة الحوسني للمشاركة مع الشارقة الإماراتي

كشفت تقارير إعلامية عن موعد عودة عادل الحوسني، للظهور مع فريق الشارقة الأول لنادي الإمارات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

كان الحوسني قد خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي وعاد من البرتغال في مايو الماضي، ثم سافر إلى قطر ومكث لعدة أسابيع لمرحلة إعادة التأهيل.

وأكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن عادل الحوسني يحتاج إلى 4 أشهر ليكون جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الشارقة الإماراتية، ما يعني أنه سيعود في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يضم الطاقم التدريبي لفريق كرة القدم الأول لنادي الإمارات، الشارقة، درويش محمد، الذي تولى مسؤولية حراسة عرينهم أواخر الموسم الماضي.