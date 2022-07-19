الكشف عن هوية مدير منتخب مصر

كشف الصحفي محمد شبانة، عن هوية مدير أول فريق كرة قدم مصري، في الجهاز التدريبي الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وأوضح شبانة في تصريحات متلفزة أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام قرر تعيين محمد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي مديرا للمنتخب المصري.

وأشار إلى أن اختيار شخص خارجي لم يكن مطروحًا على الطاولة ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

وأكد أن غرابة اختيار درجة عالية من المخاطرة، إذ لا يمتلك خبرة كبيرة في هذا المنصب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن التعاقد مع روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.