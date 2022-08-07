الكشف عَنّْ أسماء نجمات مسلسل “دفعة لندن”

كشف عدد من الفنانين والممثلات عَنّْ مشاركتهم فِيْ مسلسل “London Batch”، وهُو النسخة الثالثة من مسلسل “Beirut Batch” و “Cairo Batch”، للكاتبة هبة مشاري حمادة، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها. . على منصة “شاهد”.

وليلى عبد الله وليالي ضراب وسمود المؤمن ولولوة الملا وروان مهدي وفهد الصالح وعبد السلام محمد وناهد السباعي وخالد أحمد وميلا الزهراني أعلنوا انضمامهم للعمل الذي أخرج. بواسطة محمد بكير.

نشرت ليالي ضراب، عبر حسابها على سناب شات، صورة لها مع ميلا الزهراني وليلى عبد الله ولولوة الملا، وكتبت عليها قائلة “الدفعة ليست”، فِيْ إشارة إلَّى مسلسل “London Batch” و بدء استعداداتهم.

وحققت صورة ليالي ضراب مع النجوم انتشارا كبيرا وأعاد نشرها العديد من النجوم من بينهم الفنانة ليلى عبد الله التي كشفت فِيْ صورة نشرتها فِيْ تقرير “الأستوري”، عبر حسابها على إنستجرام، على الأسماء. من الفنانة روان مهدي، والفنان صموود المؤمن، حيث سلطتا الضوء على مشاركتهما فِيْ العمل بالإضافة إلَّى النجوم الأربعة.

“London Batch” هُو أحد الأعمال التي تم الإعلان عَنّْها منذ ما يقرب من عامين، وتأخر تصويره لفترة طويلة، لكن من المرجح أن يتم عرضه خلال موسم رمضان عام 2023.

على جانبك؛ فاجأت ليالي درب الجمهُور فِيْ وقت سابق، عَنّْدما أشارت إلَّى أنها لن تكون حاضرة فِيْ العمل الجديد، قائلة “لا أعرف شيئًا عَنّْ الموضوع وليس لدي أي فكرة عَنّْه ولم يتحدثوا معي، لكن لا أفكر فِيْ المشاركة فِيْ المسلسل، لأن لدي مسلسل فِيْ رمضان ولدي عمل “موسمي”.

لكن الصورة التي شاركها اليوم هِيْ إعلان عَنّْ انضمامه إلَّى “London Batch”.

بدورها كشفت الكاتبة هبة مشاري حمادة عَنّْ مسلسل “London Batch”، مؤكدة أنها ستختلف عَنّْ العملين السابقين، حيث قالت فِيْ مقابلة “دفعة القاهرة ودفعة بيروت تختلفان من حيث الجغرافِيْا والبيئة.، امتداد. من الجرأة والوقت. سيتم تقديم الكثير فِيْ لندن برؤى وظروف مختلفة. سوف يستكشف الأفق، ويعالج الهُوية والإنسانية بشكل عام، فضلاً عَنّْ الأحداث الأخرى “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن مسلسل “دُفعة بيروت”، الذي عُرض على منصة “شاهد”، يسلط الضوء على قصص العديد من الشبان والشابات فِيْ إحدى الجامعات فِيْ لبنان وعلاقاتهم العاطفِيْة والمشاكل التي يمرون بها.

وشارك فِيْ المسلسل مجموعة من النجوم العرب أبرزهم محمود نصر وفاطمة الصافِيْ ومهند الحمدي ونور الشيخ ونور الغندور وغيرهم.