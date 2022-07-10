الكشف عَنّْ استهلاك الفرد للبيانات بمكة المكرمة.. تجاوز 3 أضعاف المعدل العالمي فِيْ يوم

وكشفت عَنّْ أداء شبكات الاتصالات فِيْ مكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1444 هـ، مبينة أن حجم استهلاك البيانات بلغ 3.46 ألف تيرابايت، أي ما يعادل مشاهدة 1.42 مليون ساعة من مقاطع الفِيْديو بدقة (1080. عالية الدقة).

وأوضحت الهِيْئة فِيْ بيان لها أن الإحصاءات تضمنت متوسط ​​استهلاك البيانات اليومي للفرد البالغ (849.30 ميجابايت / مشترك)، متجاوزاً 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت / مشترك.

وأضافت أن التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات هِيْ (يوتيوب، تيك توك، فِيْسبوك، سناب شات، انستجرام).

وبحسب البيان، فقد وصلت سرعات تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلَّى 266.72 ميجابت / ثانية، بزيادة قدرها 40٪ مقارنة بالعام الماضي، كَمْا بلغت سرعات تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول 36.97 ميجابت / ثانية، بزيادة قدرها 28٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الهِيْئة إلَّى أن عدد المكالمات المحلية تجاوز 13 مليونا، وبلغ عدد المكالمات الدولية 1.43 مليون، بنسبة نجاح تجاوزت 99٪.