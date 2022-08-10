الكشف عَنّْ تفاصيل خطة تخفِيْض استهلاك الكهرباء فِيْ مصر

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عَنّْ التفاصيل التي أعلن عَنّْها الأسبوع الماضي.

وتشمل الخطة الإغلاق الكامل لإمدادات الكهرباء فِيْ الدوائر الحكومية، بعد انتهاء الدوام الرسمي، باستثناء المباني الخدمية، وعدم إنارة أي مبنى حكومي من الخارج.

كَمْا سيتم إغلاق القاعات والملاعب والمراكز التجارية فِيْ ساعة محددة فِيْ الليل.

سيتم ضبط تكييف الهُواء فِيْ المجمعات التجارية الكبرى على درجة حرارة 25 درجة أو أكثر.

وتهدف الخطة إلَّى توفِيْر 15٪ من الغاز المستخدم فِيْ تشغيل محطات الكهرباء بهدف زيادة عائدات التصدير بنحو 450 مليون دولار شهرياً.

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قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي المسال ونائب رئيس اتحاد المستثمرين فِيْ مصر، فِيْ حديث لـ “العربية”، إن خطة الحكومة لخفض استهلاك الغاز سليمة، والمطلوب ترشيدها، خاصة بعد ارتفاع الطلب على الغاز فِيْ أوروبا بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، ووجود فرصة لمصر لتلبية هذا الطلب.

وأشار إلَّى أن الكهرباء تستهلك 60٪ من إنتاج الغاز المصري، وفِيْ حال خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10٪، ستوفر الدولة 6٪ فِيْ إنتاج الغاز، بحيث يتم توجيهها للتصدير لتوليد عائد أعلى فِيْ ظل ارتفاع الطاقة. الأسعار.

وأضاف أن نحو 25٪ من إنتاج الغاز يذهب إلَّى المصانع والباقي نصفه للتصدير والنصف الآخر للاستهلاك المنزلي والسيارات.

كَمْا أشار إلَّى أن مصر حققت فِيْ الربع الأخير ما يعادل إنتاجها فِيْ عام 2022 بأكَمْله. وقال “إذا واصلنا على نفس المنوال، فسنصدر أربعة أضعاف ما تم تصديره العام الماضي”.