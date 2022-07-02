الكشف عَنّْ جنسية زوج نسرين طافش ومهنته

أثارت الفنانة نسرين طافش ارتباكًا لدى الجمهُور بعد إعلان خطوبتها ليلة السبت، خاصة أن الكثير من المتابعين انقسموا حول ما إذا كانت مخطوبة أم متزوجة.

وكانت طافش قد نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام توثق يدها ويد صديقها وهِيْ ترتدي خاتم زواج، وتطلب من الله أن يحفظ هذا الحب.

وتعليقًا على الصور قالت نسرين “ما جمعَنّْا الله بيننا .. بارك الله فِيْ هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلَّى الأبد”.

وتساءل الكثير من متابعي الفنانة، بعد تهنئتها بهذه الخطوة السعيدة، عَنّْ هُوية صديقها، لذلك أعلنها الصحفِيْ السوري عمار الباري بعد ساعات على صفحته على إنستجرام، مستشهدا بما وصفه بمصادر مقربة منه. نسرين طافش أن الأخيرة متزوجة بالفعل، وأن صديقها طبيب يعمل فِيْ المجال الصحي ويحمل الجنسية المصرية.

وأضاف بري أن “هذه المعلومات الحصرية متوفرة حاليا وتعتبر معلومة أولية بعد أن أعلنت نسرين طافش رسميا عَنّْ هذه الخطوة، ولا يُعرف ما إذا كان الزفاف سيقام فِيْ الأيام القليلة المقبلة أم أن نسرين طافش وحدها ستكون راضية عَنّْ هذا الإعلان. على وسائل التواصل الاجتماعي “.

كَمْا تلقت الفنانة رسائل تهنئة من زملائها فِيْ الوسط الفني، متمنين حياة سعيدة ومستقرة فِيْ الفترة المقبلة.

وكانت نسرين قد أعلنت خطوبتها العام الماضي خلال ظهُورها فِيْ مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة حينها أنها على وشك إقامة حفل زفافها قريبًا.

كَمْا قال فِيْ تدوينة نشرها حينها “إن شاء الله يوحدنا باسم الحب والزواج سيحدث قريبًا، ونتمنى ذلك”.

لكنها سرعان ما انفصلت عَنّْ خطيبها فِيْ ذلك الوقت، مؤكدة أن هناك أسبابًا دفعتها إلَّى إنهاء الخطوبة، وقالت إنه لا يوجد توافق روحي وفكري بينها وبين خطيبها السابق كَمْا توقعت فِيْ بداية علاقتهما. صلة. مشهُور لكنه امتدحه أيضًا، مضيفًا “الشخص الذي ارتبطت به. محترم جدًا”.

كانت نسرين قد كشفت عَنّْ مواصفات رجل أحلامها عبر ميزة الأستوري عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ردت على سؤال من أحد متابعيها حول هذا الموضوع وقالت “أهم شيء أنه يقوم بذلك”. أن تكون من محبي الطهِيْ، ولديها شخصية صادقة معها، وواثقة من نفسها، وحنونة، وأن تكون مع قلب طيب، ومحب للحياة والأسرة والأطفال “.