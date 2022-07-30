الكشف عَنّْ حجم إصابة نجم النصر

أصيب أحد نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وتعادل النصر أمس مع الفريق الأول لنادي لاس بالماس الإسباني فِيْ أول مباراة ودية بهدف لنفسه.

اقرأ أيضا

النصر يقترب من “سحر” تشيلسي … أكبر صفقات 2022

التحكيم يهز الهلال والنصر .. “تسريبات القرار النهائي فِيْ قضية كنو”

مفاجأة فِيْ الأهلي .. السومة يحسمه نهائيا ويختار ناديه الجديد

وشهدت المباراة غياب النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

سر “غياب” مشاريبوف عَنّْ حزب الانتصار

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي خالد الرشيد عَنّْ إصابة مشاريبوف قبل مباراة لاس بالماس.

أنظر أيضا

الاستقالة “تهز” الاتحاد والأهلي .. جدل فِيْ الشارع السعودي ..

“نجم الهلال لـ” .. البلوي يكشف حَقيْقَة صفقة الموسم الكبير ..!

الاتحاد يفوز … بشهادة “تاريخية” تدل على الانتصار فِيْ قضية الحمد الله

وطمأن الرشيد، فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، جماهِيْر النصر على إصابة النجم الأوزبكي ؛ قائلا، “بسيط”.

الجدير بالذكر أن جلال الدين مشاريبوف انضم إلَّى النصر فِيْ يناير 2022 من باختاكور الأوزبكي قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلَّى نادي شباب الأهلي بدبي. للعودة مرة أخرى، الصيف الماضي.