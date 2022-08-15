“الكشف عَنّْ رئيس النصر الجديد”.. قرار تاريخي يهز الشارع السعودي

“امرأة تحكَمْ النصر” .. مفاجأة تاريخية هزت الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات الماضية، بخصوص أحد أهم الأندية فِيْ المملكة.

النصر يستعد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة” ؛ ووقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا بالإضافة إلَّى الثلاثي الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيزلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو.

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إضافة إلَّى هذا الثلاثي، اقتربت إدارة العالم برئاسة مصالي المعمر من التعاقد مع الثنائي الأمريكي جون بروكس والمغربي عادل تعرابت.

* سيدة تتولى رئاسة نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ تولي سيدة منصب رئيس نادي النصر عام 2029.

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وأشار الصرامي فِيْ تصريحات تلفزيونية إلَّى أن النساء الأربع سيحصلن على أهم حقائب النصرة فِيْ السنوات المقبلة.

وأوضحت الصحفِيْة الرياضية أن نادي النصر يقوم حاليا بتأهِيْل هؤلاء النساء ؛ حيث سيستمر هذا الإعداد لمدة 4 سنوات كاملة.