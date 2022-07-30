الكشف عَنّْ سبب وفاة الإعلامي الكويتي عبدالله عاجل العَنّْزي

توفِيْ الصحفِيْ الكويتي عبد الله ارجيل العَنّْزي إثر أزمة قلبية مفاجئة فِيْ ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ونشر عبد الهادي عجيل شقيق الصحفِيْ الراحل نبأ وفاته، مشيرا إلَّى دفنه بعد صلاة العشاء فِيْ مقبرة الصليبيخات شمال شرقي البلاد.

نزل الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأطلق المدونون هاشتاغ باسم الصحافِيْ الراحل.

كل من نعته تمنى أن يثني على أخلاقه، متذكراً نصائحه الدينية والاجتماعية التي كان يبثها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ويتبعها الآلاف.

وفِيْ التغريدات، عبر تويتر، منشور لمضيف الرياضة فِيْ تلفزيون الكويت محمد أبو الروس قال “العين تذرف الدموع والقلب يوجعَنّْي وحزن على فراقهم، أهل الخير، أسأل الله الرحمة. عليه وأغفر له وأعطاه الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وعبّر قارئ القرآن الكريم أحمد بن عبد العزيز النفِيْس الصحفِيْ الراحل عَنّْ أسفه قائلاً “رحم الله الأخ الصالح # عبد الله_العرب صاحب المقطع الشهِيْر لتكريم الوالدين. [أنتم شهداء ﷲ في أرضه] اللهم ارفع درجته واغفر زلاته وسّع دخوله وحفظه من الذنوب والمعاصي إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وكتب الصحفِيْ أحمد العَنّْزي “والله العين تذرف الدموع والقلب حزين، أسألك الدعاء له ولكل المسلمين رحمه الله برحمته”.

وعلق أحدهم “العين تذرف الدموع والقلب يحزن، وأنا حزين على فراقكَمْ، واليوم حزين على نبأ وفاة أخ وصديق # عبدالله_عاجل إثر أزمة قلبية. أنقى القلوب وأحسن عاداتها وأخلاقها أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويعطيه الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وعلق عليه أحد أصدقائه “الله يرحمك يا حبيبي، وأقسم بالله إني حزين، ولهذا يحزنني خبر موتك. وبقدر الله يلاقيك الله فِيْ جنات النعيم يا رب “.

الصحفِيْ الراحل، الذي وصف نفسه بـ “صانع المحتوى”، لديه عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتبعه 12 ألف شخص على صفحته على تويتر، وقناته على يوتيوب 7 آلاف مشترك، فِيْما يتابعه 187 ألف متابع على إنستغرام.

واعتبر الراحل “أبو عرجل” على قناته على اليوتيوب التي انطلقت عام 2022، واصفا إياها بـ “أفضل قناة فِيْ العالم فِيْ تاريخ الكرة الأرضية”.

ويعتبر الصحفِيْ الراحل أحد أعضاء فريق قناة “استفهام تي فِيْ” و “استفهم سبورت” اللتين أطلقا منذ عدة سنوات على موقع يوتيوب فِيْديو.