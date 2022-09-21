الكشف عَنّْ “مؤامرة” من غريب ضد الأهلي.. اتهامات خطيرة

كشف الإعلامي الرياضي مصطفى الفقيه، أن النجم الشاب عبد الرحمن غريب “تآمر” ضد النادي الأهلي قبل مغادرته الفريق الأول لكرة القدم رسمياً.

وانتقل غريب فِيْ صيف العام الجاري من الأهلي إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم لنادي النصر، بصفقة تزيد قيمتها عَنّْ 25 مليون ريال.

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رحيل النجم البالغ من العمر 25 عامًا ؛ جاء ذلك بعد أن هبطت قلعة الراقي “التاريخية” إلَّى الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

– فكَيْفَ تآمر غريب على النادي الأهلي

وأشار الفقيه فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن غريب نجل أكاديمية النادي الأهلي وافق على رغبات الراغبين فِيْ “إضعاف” الرفاهِيْة وهدمها ؛ ترك الفريق.

وأكد الكاتب الرياضي أن عبد الرحمن غريب رفض دعم الأهلي فِيْ أوج قوته، وضحى بنفسه من أجل البقاء.

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رفض مصطفى الفقيه القاء اللوم على جراح الظفِيْري وكيل الأعمال الحالي للنجم الفائز بخروج اللاعب من الأهلي. لأنه يبحث فِيْ الأول والأخير عَنّْ مصلحته الشخصية.

يشار إلَّى أن الظفِيْري أعلن أنه “شجع” غريب على مغادرة الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، بعد هبوطه إلَّى الدوري الأصفر.