الكشف عَنّْ هُوية سعوديتين توفِيْتا بظروف “غامضة” فِيْ أستراليا

كشفت الشرطة الأسترالية أنها تمكنت من التعرف على الأختين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما فِيْ شقتهما فِيْ سيدني فِيْ ظروف “غير عادية” الشهر الماضي.

وقالت الشرطة فِيْ بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر “عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي (24 عاما) وأمل عبد الله السهلي (23 عاما) فِيْ 7 حزيران / يونيو، بعد تلقي بلاغ. عَنّْ الشك. حالة طارئة “. لمشاركة أي معلومات قد تساعد فِيْ التحقيق.

واضاف البيان “رغم التحقيقات المكثفة الا ان المحققين لم يتمكنوا من تحديد سبب الوفاة”، مشيرا الى ان وقت الوفاة سبق اكتشاف الجثتين.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عَنّْ شرطة نيو ساوث ويلز، أن الشقيقتين وصلتا أستراليا من السعودية عام 2017، حيث قالت الشرطة إن “ملابسات وفاتهما غير معتادة. لأنهم لم تظهر عليهم علامات الإصابة “.

قالت كلوديا ألكروفت، من نيو ساوث ويلز “يهتم المحققون بالتحدث إلَّى أي شخص قد شهد أو كان لديه معلومات عَنّْ حركة هاتين المرأتين فِيْ الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، والتي نعتقد أنها حدثت فِيْ أوائل مايو”. . مفتش مباحث الشرطة.

من جهتها، قالت القنصلية السعودية فِيْ سيدني، فِيْ بيان نُشر على تويتر يوم 22 يونيو، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كَمْا أعربت عَنّْ “خالص تعازيها لأسر الضحايا”. فِيْ ذمة الله تعالى”.

وقالت ان “القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية فِيْ سيدني تلقت من وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية والشرطة المحلية فِيْ سيدني تقريرا عَنّْ وفاة سيدتين سعوديتين فِيْ منزلهما بالمدينة”.

وأشار إلَّى أنه قام على الفور بالاتصال بالسلطات الأسترالية المختصة للوقوف على ملابسات الحادث المؤسف، وطالب الجهات المختصة بتسليم نتائج التحقيق فِيْ أسباب وفاته فِيْ أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنها مستمرة فِيْ المتابعة. فِيْ القضية مع السلطات الأسترالية المتخصصة.

ساهمت تفاصيل صغيرة فِيْ فتح باب الشقة واكتشاف وفاة الفتاتين السعوديتين، بعد أن لم تدفع إيجارهما لمدة أربعة أسابيع وتراكَمْ البريد الخاص خارج شقتهما بالدور الأول، والمدير المبنى الذي فِيْه عاشت الفتاتان متأثرين وطلب مشرف السكن من الأجهزة الأمنية الحضور إلَّى مكان الحادث.

وجدت السلطات الأسترالية الفتاتين ملقاة على الأرض فِيْ شقتهما فِيْ كانتربري جنوب غرب سيدني، وبحسب الصحف، فإن الجثتين كانتا فِيْ حالة متحللة إلَّى حد ما، بسبب تركهما على الأرض لفترة طويلة. شهر تقريبا.

وقالت الشرطة إن جثتي الأختين كانتا هناك لبعض الوقت ولم تظهر عليهما علامات إصابة واضحة، ولم تكن هناك علامات على الدخول عَنّْوة.