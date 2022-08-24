الكعيد يستعرض تجربته في صناعة بيئة مناسبة لزراعة الفراولة والتوت البري

استعرض المهندس صالح القيد تجربته في خلق بيئة مناسبة لزراعة الفراولة والتوت الأزرق في مزرعة القيدية التي بدأها قبل 9 سنوات.

يستعرض “م. صالح القعيد” تجربته في خلق بيئة مناسبة لزراعة الفراولة والتوت من خلالتضمين التغريدة pic.twitter.com/uTlw9JHiZV

– السعودية (Arabiya_KSA) 24 أغسطس 2022

وقال القائد خلال عرضه على قناة العربية، إنه بعد عام من شراء المزرعة، فكر في القيام بشيء آخر غير زراعة الخضار والفواكه في الأسواق، مما دفعه إلى التفكير في زراعة الفراولة وبدأ بها. اثنان محمي. البيئات كتجارب، ثم زادت.

مزرعة رائدة

وأشار إلى أن مزرعته أصبحت فيما بعد واحدة من رواد الفراولة والتوت، سواء للشتلات أو الفاكهة.

وعن تجربة إنتاج الفراولة والتوت المحلي، أشار إلى أن الصوبات الزراعية يمكن أن تتمدد بأي نوع أو تنوع، عندما يتم توفير المناخ والرطوبة والعناية المناسبة، ومن هذا المنطلق بدأت الفكرة.

التوت الأزرق أفضل من المستورد

وعن مراحل نمو التوت يبدأ بزهرة ثم تسقط الزهرة لتبدأ بإظهار حبة توت خضراء ثم تتحول إلى الأحمر والأسود ثم يتم قطفها، مشيرا إلى أن مزرعته كانت قادرة على إنتاج توت أزرق بجودة أفضل. من المستوردة والأمريكية.