الكلاسيكو المصري الجديد.. مَوعِد مباراة بيراميدز والأهلي الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة بيراميدز والأهلي فِيْ ختام مباريات اليوم الأول من اليوم 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2022، ولاحتساب مرحَلْة الإياب أو الدور الثاني، وذلك مساء يوم السبت 16 يوليو 2022 مساء على ملعب الدفاع الجوي فِيْ وستكون العاصمة المصرية القاهرة مسرحا لأنشطة المواجهة القوية التي تمثل قمة مباريات الأسبوع 25. التقى فريقا الأهلي وبيراميدز، الأمر الذي يكتسب طابع الانفعال والانتقام، بسبب العظمة الكبيرة. رغبة الفريقين فِيْ الفوز، فِيْ ظل خلاف مباشر على التصنيف الحالي للدوري المصري.

فِيْ التغطية التالية نتناول جميع الأخبار والتفاصيل والمشاهد الخاصة بمواعيد مباراة بيراميديس والأهلي وقنوات بثها وكذلك جولة ونتائج الناديين فِيْ النسخة 63 من الدوري المصري 2022. بالإضافة إلى تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي.

مباراة بيراميدز والأهلي

مشجعو كرة القدم العرب والمصريون، فِيْ مَوعِد مع المصري الكلاسيكي الجديد الذي يجمع فرق الأهلي وبيراميدز.

وهُو ما أصبح من المعالم البارزة فِيْ الكرة المصرية، بالنظر إلى أن كلا الفريقين لهما نجوم عالميون فِيْ جميع المراكز.

والقمة الثانية عشرة بين الفريقين فِيْ الدوري لها أهمية كبيرة لأسباب عديدة.

الأهرام فشل فِيْ تحقيق الانتصار على الشياطين الحمر.

وذلك منذ الفوز الأخير فِيْ دور الـ16 لكأس مصر 2022/2022.

تلك التي توج بها الزمالك على حساب بيراميديس بعد ثلاثية نظيفة فِيْ النهائي.

وكان فريق “الأسيوطي سبورت” قد تعرض فِيْ السابق لهزيمتين متتاليتين هذا الموسم أمام الجني الأحمر.

الأول كان لليوم الأول من الدوري المصري بنتيجة (0-3).

وودع الفريق، المليء بنجوم الأهلي والزمالك السابقين، بطولة كأس مصر 2022.

بعد خسارته أمام القلعة الحمراء فِيْ ربع النهائي.

وكَمْا ذكرنا سابقًا، يخوض الفريقان مواجهة وجهاً لوجه هذا الأسبوع لانتزاع المركز الثاني.

الذي يشغله النادي الذي اشتراه وزير الخارجية السعودي تركي آل الشيخ منذ 4 سنوات بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

إليكَمْ ترتيب الدوري المصري الأول بعد نهاية الجولة 24

نشير إلى استمرار مباراتين يوم المباراة 24، على أن تُلعب اليوم الخميس 14 يوليو 2022.

اين حزب شركة الشرق ومصر المقاصة وحفلة سيراميك كليوباترا والاتحاد بالاسكندرية.

وعن مباريات اليوم 25 من الدوري المصري نشير إلى أنها تشهد مواجهات قوية وحاسمة.

نذكر مباراة غزل المحَلْة والزمالك، والتي يسعى خلالها الأبيض إلى ترسيخ ريادته على طاولة المنافسة.

بالإضافة إلى مباراة المستقبل والإسماعيلي، حيث يأمل الدراويش أن تستمر الصحوة فِيْ الأسابيع الأخيرة.

وتختتم الجولة بديربي ساحَلْي تقام فِيْه مباراة الاتحاد الإسكندرية ومباراة المصري البورسعدي.

نادي الهرم

نبدأ تغطيتنا مع نادي بيراميدز المصري، الذي يظهر مستويات جيدة فِيْ مشاركته السادسة فِيْ الدوري المصري.

ويعتبر الموسم الرابع للفريق تحت اسم بيراميدز بعد تغييره من “الاسيوطى سبورت”.

رغم أنه توقع الأفضل من النادي الذي يملكه حاليا رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

ويرجع ذلك إلى القدرات المادية والتقنية المتاحة للفريق.

🚨 الجمعة – 15 يوليو 2022. ⏳ حدث هام … بانتظارك! pic.twitter.com/XhnKyhVG0f – بيراميدز (pyramidsfc) 13 يوليو 2022

ويحتل الأهرام حاليا المركز الثاني فِيْ جدول الدوري المصري.

برصيد 50 نقطة وصافِيْ (21) هدفا.

فِيْ 24 مباراة، تمكن النادي من الفوز بـ 15 مباراة وتعادل 5 أخرى.

لكن مرارة الخسارة فِيْ 4 مباريات هذا الموسم.

رمضان صبحي فِيْ اخر 5 مباريات .. ⚽️ 3 أهداف

✅ 17 تمريرة صحيحة

👟 173 تمريرة صحيحة#الاهرام pic.twitter.com/vpTBuBbKpP – بيراميدز (pyramidsfc) 14 يوليو 2022

فِيْ آخر 5 مباريات على مستوى بيراميدز بالدوري المصري، تمكن أبناء المدرب اليوناني تاكيس جونياس من إضافة 11 نقطة.

وهذا 3 انتصارات على المصري البورسعيدي (3-1) والشرقية (3-0).

كَمْا تغلب بفارق ضئيل على إنبي بهدف قبل حوالي 10 دقائق من نهاية المباراة.

وتعادل سلبا مع المستقبل، وتعادل إيجابيا فِيْ مباراة ماراثونية اليوم الأخير مع طلعة الجيش (2-2).

وبناءا على آخر أخبار نادي بيراميدز المصري أصدر الجهاز الفني للفريق بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي يوم السبت 16 يوليو 2022.

شهدت قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي، فِيْ صدارة الجولة الـ25 من الدوري المصري، رحيل العديد من النجوم البارزين.

وأمامهم المهاجمان ابراهِيْم عادل والفلسطيني محمود وادي جراء الاصابة.

كَمْا سيغيب حارس المرمى مهدي سليمان، إلى جانب جوكر أحمد فتحي والنجم المركزي هشام محمد، وكذلك المدافع أحمد أيمن منصور لأسباب لم يكشف عنها.

إليكَمْ قائمة الفريق للمباراة القادمة فِيْ الدوري المصري الكلاسيكي

النادي الأهلي

من جهته، يدخل نادي الأهلي المصري مباراة السبت متحمسا بصعود الأسبوع الماضي.

وتحت إشراف مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس.

نجح الجني الأحمر حتى الآن فِيْ تحقيق Swaris فوزين وتعادل واحد خاسر.

لكن اللافت للنظر هُو الأداء المتميز والتحسن النوعي فِيْ مستوى التنظيم على أرض الملعب وروح الفريق الرابحة.

على أي حال، فإن الشياطين الحمر يحتلون حاليًا المرتبة الثالثة فِيْ الجدول العام المصري.

برصيد 48 نقطة وصافِيْ (30) هدفا.

فاز فِيْ 14 مباراة وتعادل 6 أخرى.

لكن أبناء الجزيرة خسروا مباراتين من 22 يومًا خاضوها هذا الموسم.

📸 | لقطات من تدريب فريقنا اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز فِيْ مسابقات الدوري الإنجليزي 🦅✌️💪# يلا_اهلي pic.twitter.com/tHVWUYhzU7 – نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 13 يوليو 2022

الفريق لديه مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب، يومي 18 و 21 على التوالي.

ومن المقرر أن تقام يومي السبت 30 يوليو والأحد 14 أغسطس.

ها هِيْ الفرق الخمسة التي حصلت على أكبر عدد من الأهداف من فريقنا فِيْ تاريخ مشاركتها فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز. ما هِيْ الأهداف التي لا يمكنك نسيانها عن أهداف فريقنا

ال 𝟛𝟘𝟘𝟘 فِيْ تلك البطولة‼ ️# يلا_اهلي pic.twitter.com/B5MVDQOWxl – نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 13 يوليو 2022

فِيْ آخر 5 مباريات للأهلي فِيْ الدوري المصري، تمكن الوصيف الأفريقي من إضافة 8 نقاط.

وانتصر على غزل المحَلْة (2-1) وفِيْوتشر فِيْ الجولة الماضية (4-0).

تعادل مع الجونة والزمالك فِيْ صدارة 124.

بينما تلقى خسارة مفاجئة ومثيرة أمام سموحة (2-3).

وبناءا على آخر أخبار النادي الأهلي المصري وشهدت الجلسة التدريبية الأولى للفريق، عودة القائد المخضرم وليد سليمان.

وفِيْ التفاصيل، شارك النجم الدولي السابق وأسطورة الشياطين الحمر وليد سليمان فِيْ تدريب الأهلي يوم الخميس 14 يوليو الجاري، استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

تعرض صانع ألعاب الأهلي مؤخراً لإصابة عضلية، وتمكن من تجاوزها واللعب بشكل طبيعي مع لاعبي ريد كاسل فِيْ دوري الدرجة الأولى الخميس.

كَمْا بدا على استعداد تام للوصول إلى مصر كلاسيك يوم السبت 16 يوليو ضد بيراميدز.

تاريخ الاشتباكات بين بيراميديس والأهلي

أما المواجهات بين بيراميدز والأهلي فِيْ الدوري المصري، فقد سبق أن التقى الفريقان 11 مرة “تحت مسمى الأهرام القديم والجديد”، بحسب رصد “ثقافني”.

وفاز الأهلي فِيْ 5 مباريات فِيْما فاز بيراميدز فِيْ مباراتين وحسم التعادل بنتيجة 4 مباريات.

وعلى مستوى الأهداف المسجلة فِيْ مباريات بيراميدز ضد الأهلي، سجل الشياطين الحمر 15 هدفا، فِيْما سجل الأهرام 6 أهداف.

أعظم نتيجة فِيْ تاريخ لقاء الأهرام والأهلي كانت فوز القلعة الحمراء (5-0).

حدث ذلك خلال الجولة الثانية من موسم 2014/2015 للدوري المصري.

الذي فاز الزمالك باللقب برصيد 87 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي.

وكانت هذه النتيجة أكبر انتصار للأهلي على بيراميدز فِيْ تاريخ المباراتين الكبيرتين.

فِيْما كان أكبر انتصار حققه بيراميدز على الأهلي (2-1).

حدث ذلك فِيْ مباراة اليوم الأول من الدوري المصري العام 2022/2022.

وفاز الاهلي برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط ايضا عن الزمالك.

مَوعِد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقام الفِيْلم المصري الكلاسيكي الجديد ليلة السبت الساعة العاشرة (1000 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة، والتاسعة (900 مساءً) بتوقيت مصر والساعة السابعة (700 مساءً) بتوقيت جرينتش.

وعن حكَمْ مباراة الأهلي وبيراميدز كَمْا أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ( ALE ) بعد ظهر يوم الخميس، سيكون الحكَمْ الدولي الإسباني كارلوس التل الكبير .

ستغطي قنوات Ontime Sport أحداث المباراة وستكون على الأرجح قناة اون تايم سبورتس 1 اتش دي .

وبخصوص تعليق مباراة الأهلي وبيراميدز، لم تنشر شبكة القناة الرياضية المصرية التعليق على المباراة.

استنتاج

خلال التغطية أعلاه، اطلعنا على تفاصيل مختلفة وأخبار ومشاهد عن مَوعِد مباراة الأهلي وبيراميدز وقنوات البث، وكذلك رحَلْة ونتائج الناديين فِيْ الدوري المصري هذا الموسم، وكذلك تاريخ المباراة. اشتباكات الأهلي والأهرامات.