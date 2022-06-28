وشهد ميناء العقبة فِيْ الأردن، الاثنين، تسرب غاز أصفر سام يسمى الكلور، نتيجة انفجار أدى إلَّى إصابة 251 شخصا ومقتل آخرين.

ما هُو الغاز الأصفر الذي تسبب فِيْ كارثة العقبة

إنه غاز الكلور، وفقًا للمعلومات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهُو غاز سام ذو لون أصفر مخضر يمكن التعرف عليه عَنّْ طريق استنشاقه، حيث يتميز برائحته النفاذة الشبيهة برائحة التبييض، ويستخدم بشكل أساسي فِيْ صناعة الورق والأقمشة والمبيدات الحشرية والمذيبات والمطاط.

ماذا يحدث عَنّْد التعرض لغاز الكلور

عَنّْد التعرض لغاز الكلور، تبدأ الأعراض التالية فِيْ الظهُور على الإنسان

عدم وضوح الرؤية – حرقة فِيْ الأنف – حرقة فِيْ الحلق – حرقة فِيْ العرب اليوم – سعال حاد – ضيق فِيْ الصدر – صعوبة فِيْ التنفس – غثيان أو قيء ودموع غزيرة.

تختفِيْ هذه الأعراض فِيْ غضون 6 ساعات بعد التعرض للضوء لغاز الكلور، لكنها تستمر لعدة أيام عَنّْد استنشاقه ودخوله فِيْ العرب اليوم بكَمْيات كبيرة.

مخاطر التعرض لمادة “الكلور”

يتسبب التعرض الشديد والمستمر لغاز الكلور فِيْ مخاطر جسيمة على الجهاز التنفسي والعرب اليومين، والتي قد تصل إلَّى الوفاة المفاجئة، ومنها

التهاب أو تمزق فِيْ الملتحمة – حروق القرنية – التهاب الشعب الهُوائية – الوذمة الرئوية – الاختناق – وانهِيْار الرئة.

كَيْفَِيْة التعامل مع التعرض لغاز الكلور

هناك إسعافات أولية يجب توفِيْرها للشخص الذي تعرض لغاز الكلور للتخفِيْف من الأعراض وحمايته من الأخطار وإنقاذ حياته وهِيْ الابتعاد عَنّْ المكان الذي ينبعث منه الغاز قدر الإمكان.

كَمْا يتم غسل العرب اليومين بماء فاتر لمدة 10 دقائق على الأقل، مع التنفس الاصطناعي عَنّْ طريق الفم، إذا كان المصاب يعاني من ضيق فِيْ التنفس أو اختناق، ونقل المريض إلَّى أقرب مستشفى، إذا كان يعاني من ضيق فِيْ التنفس، إلَّى للتهُوية الميكانيكية.

مخازن الكلور والحبوب والقمح

كشف التلفزيون الأردني، الإثنين، عَنّْ توقف صوامع العقبة عَنّْ العمل لحين فحص الحبوب بعد تسرب غاز سام بالميناء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عَنّْ مدير عام الشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين عماد الطراونة قوله إن مخزون الحبوب فِيْ ميناء العقبة سليم بعد حادث تسرب غاز سام بالميناء.

وأضاف الطراونة أن عمليات التفريغ والتوزيع والتكليف توقفت يومي الاثنين والثلاثاء كإجراء احترازي.

فِيْ الوقت نفسه، أكدت السلطة البحرية الأردنية أن الحركة الملاحية فِيْ موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف بسبب تسرب الغاز السام.