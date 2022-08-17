الكليات العلميه “مرحلة 2” تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية بالمؤشرات والكليات المتاحة للطلاب ،مع تزامن بداية العام الدراسي الجديد في محافظات جمهورية مصر العربية يتزايد البحث عن التنسيق الخاص بكليات العلوم ،والذي يشمل الطلاب الذين حصلوا على معدل 64.5% الى أعلى وعن كافة التخصصات المتوفرة للعام الدراسي الجديد للالتحاق بها وتقديم الطلبات.

كليات المرحله الثانيه علمي علوم 2023

ينتظر الكثير من الطلاب الذين لم يجتازوا الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة بنجاح الى الإلتحاق بالكليات العلمية المتوفرة بالتنسيق ،حيث تقوم الكثير من الجامعات بتقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاص بالكلية وتقديم كافة البيانات والأوراق المطلوبة ،ومن ضمن الكليات المتوفرة ما يلي:

كلية الآداب

كلية التربية

كلية الخدمة الاجتماعية

كلية التربية الرياضية

كلية التمريض

كلية التكنولوجيا والتطوير

الكليات العلميه “مرحلة 2” تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية بالمؤشرات

يتسائل المئات من الطلاب في دولة مصر بشكل متزايد في الاوقات الأخيرة عن الكليات العملية الخاصة بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة ،كما ذكرنا مسبقاً عن بعض الكليات المتوفرة مع التأكيد لأن وزير التعليم العالي صرح عن الحد الأدنى للتنسيق وهو 62.07% والفرع الأدبي معدل 58.05% ،من ضمن الكليات العلمية ما يلي:

كلية الطب البشري

كلية العلوم

كلية الذكاء الاصطناعي

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الألسن

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

كما أوضح وزير التربية والتعليم في مصر معدلات القبول لكافة الكليات العلمية وللدرجات العلمية الأخرى مثل دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراة ،وذلك بعد صدور نتائج الثانوية العامة للمرحلة الثانية وتأهلهم لدخول الجامعات ومن ضمن كليات القسم الأدبي “كلية الفنون الجميلة -كلية الذكاء الاصطناعي- الجامعات التكنولوجية -العلوم السياسية الألسن.

الكليات العلميه “مرحلة 2” تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية بالمؤشرات كما أوضحت بعض الجامعات ألية التسجيل والالتحاق ببرامج الجامعة بشكل إلكتروني وسهل ،وبالإضافة الى الإطلاع على الخدمات والمنح والتسهيلات التي تقدمها الكلية.