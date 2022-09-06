“الكليات المُتاحة” تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي ورابط تسجيل الرغبات ،بإعلان من وزارة التربية والتعليم وتصريح الدكتور محمد أيمن عاشور عن كافة مفاتيح التنسيق والقبول للتخصصات العلمية والفنية والأدبية في محافظات مصر ،بالإضافة الى التوضيح على امكانية تقديم الطلب وبشكل إلكتروني وإرفاق كافة المستندات الخاصة بالطالب والكلية التي يرغب بها.

تنسيق المرحَلْة الثالثة العلمية والأدبية 2022

كَمْا تتزايد عمليات البحث عن الوَظْائِفْ الشاغرة والكليات المتاحة بالتنسيق مع المرحَلْة الثالثة 2022 العلمية والأدبية، بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود العديد من الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة للطلاب. من تلك المرحَلْة، وكان بعضها على النحو التالي ؛

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعبّاس

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد الفني الصناعي بئر العبد شمال سيناء

تابع الخدمة الاجتماعية اسيوط

رئيس جامعة رأس البر للدراسات النوعية

المعهد العالي لدراسات الجودة والسياحة والفنادق بالجيزة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس

وسم الانتماء لموجة العريش

فني فِيْ فنادق قانا

فندق العالى الاقصر

فرع الخدمة الاجتماعية بأسوان قنا

فني تجاري بأسوان

متفوق فِيْ العلوم الإدارية

فني فنادق المطر

تربية بدنية للبنات بني سويف

العالى للسياحة والفنادق الغردقة

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش

جودة التعليم الفني بالفِيْوم.

سجل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

يمكن لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 علميًا وأدبيًا تسجيل رغباتهم بالدخول مباشرة إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم اتباع الخطوات التالية

أول ضغط رابط النموذج الإلكتروني الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويجب على الطالب التأكد من عدم معرفة أحد برقمه السري.

ثم يتم إطلاعك على جميع التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل رغباتك فِيْ تنسيق المرحَلْة الثالثة.

ثم يبدأ بتسجيل الرغبات وتدوين البيانات المطلوبة.

يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة متاحة من خلال تنسيق المرحَلْة الثالثة.

“الكليات المُتاحة” تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي ورابط تسجيل الرغبات كذلك وفرت الوزارة عدد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الطلاب الإطلاع على برامج الجامعات والشروط الخاصو بكل تخصص بالإضافة الى الطلاب الوافدين من خارج البلاد.