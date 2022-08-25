الكلية التقنية بالقنفذة تسخر الإمكانات لخلق بيئة تدريبية متكاملة

أكملت الكلية التقنية بالقنفذة استعداداتها لبدء العام التدريبي الجديد، وتجهيز الفصول الدراسية والمختبرات، والاستفادة من كافة الإمكانات داخل الكلية لخلق بيئة تدريبية متكاملة من اليوم الأول للتدريب.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقدي أن الكلية جهزت المعامل والورش وغرف التدريب وأكملت أعمال القبول والتسجيل وأعدت جداول التدريب، مشيرا إلى أن أكثر من 1500 متدرب سيحضرون المناصب التدريبية. من بينهم 381 متدربًا تم قبولهم في هذا الفصل التدريبي، مما يبرز أهمية مساعدتهم من اليوم الأول ليتم تدريبهم والاستفادة من البرنامج التعريفي للوائح وأنظمة المدرسة، والاطلاع على ما تقدمه المدرسة من حيث التدريب والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى معرفة مرافق المدرسة المختلفة.