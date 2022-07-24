الكلية التقنية بحقل تُعلن عن مواعيد القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي

أعلنت كلية حقل التقنية عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444 هـ.

تفتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 25/12/1444 هـ وتنتهي يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 1444 هـ عبر بوابة القبول الموحد https//adm.tvtc.gov .sa / سجل.

التخصصات المتاحة

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الله العاطي أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والثانوية من المعاهد الصناعية ومن في حكمهم في التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الجامعي في قسم الحاسبات، متخصص في “الدعم الفني” وقسم الإلكترونيات، متخصص في الإلكترونيات الصناعية والتحكم.

وبين ان القبول في الجامعة وانتهاء اجراءات المرشحين سيبدأ بعد الاختيار النهائي واعلان المرشحين للقبول الذين سيتلقون رسائل نصية قصيرة على الهاتف المحمول المسجلون في التطبيق، علما ان سيتم قبول المتقدم بعد اجتياز معايير التمايز.