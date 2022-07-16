الكلية التقنية للبنين بنجران بوابة القبول والتسجيل

أعلنت الكلية التقنية للبنين بنجران الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل فِيْ برنامج البكالوريوس بالكلية التقنية للبنين بنجران عبر بوابة القبول الموحدة فِيْ المؤسسة العامة للطلبة. التدريب الفني والمهني، يجب أن يتم القبول من قبل الكلية وفقًا للشُروطْ العامة التي يجب أن يستوفِيْها جميع المتقدمين، حيث تخضع طلبات القبول والتسجيل لسلسلة من المعايير التي يجب استيفائها وفقًا لكل تخصص على حدة، و سنزودك برَابِطْ للتقدم إلى الكلية التقنية للبنين بنجران.

الكلية التقنية للبنين بنجران

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية التقنية للذكور بعدد من التخصصات التي يمكن التقديم عليها ومنها ما يلي

الإدارة العامة.

دعم أنظمة الشبكة.

برامج الكَمْبيوتر.

آلات القوى والكهرباء.

الأمن السيبراني.

تهتم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بتنفِيْذ بعض الإجراءات التي يتم من خلالها توسيع برنامج البكالوريوس وتمهِيْد الطريق لمزيد من التخصصات لتطبيقها سواء فِيْ كليات البنين أو البنات. انسجاما مع التطلعات، وهُو ما يعمل على الإسهام الفعال فِيْ تحسين المستوى العام لجودة الحياة التعليمية فِيْ المنطقة، والتي من خلالها تتحقق أهداف رؤية المملكة حتى عام 2030.

رَابِطْ تطبيق الكلية التقنية

يتم التقديم إلكترونياً بشكل سريع فِيْ الكلية التقنية بنجران من خلال بضع خطوات وتتم على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة التالية عبر الإنترنت بوابة القبول عبر الإنترنت (مقبول).

انقر فوق علامة التبويب (شحنة جديدة).

اختر برنامج التقديم للتسجيل.

سجل جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها المنصة لشحنتك.

انقر فوق إرسال الطلب.

متطلبات القبول