طريقة عمل معطر الملابس بريحه تجنن وبدون اى تكاليف لازم تجربية بنفسك، ممكن انه تصنع معطر ملابسك بنفسك في المنزل، وبدون التكاليف التي نخسرها عند شراء معطرات الملابس الغالية، وفي نفس الوقت ستحصلي على معطرك الخاص وبالرائحة التي تفضليها، ولن يكون هناك رائحة سيئة للملابس في ظل فترة الصيف التي يكثر فيها التعرق، وستحافظي على ملابسك من اثر المعطرات التي ممكن ان تؤذي اقشمة الملابس، وسوف نقوم من خلال موقع العربي اليوم بتوضيح طريقة عمل معطر الملابس بريحه تجنن وبدون اى تكاليف لازم تجربية بنفسك.

كيفِيْة صنع معطر ملابس برائحة جميلة؟

هناك من يستخدم داوني كَمْشروع مربح ومشروع المنظفات ضعيف جدا.

لأن بعض الناس يشترون دوني الجاهزة، ولا يحظى بشعبية لدى معظم موزعي المنظفات.

نعتقد أنه من الصعب الحصول على معادنه.

رغم أن طريقة التحضير سهلة للغاية، والطريقة هِيْ تعبئتها وبيعها، وتعتبر عملية إنتاج سهلة للغاية.

ومكونات الدوني

كيلو من عجينة الداوني.

نصف كيلو ورائحة داوني

اللون الأزرق يعادل عشرة جرام.

ربع كيلو من الفورمالين وهِيْ مادة حافظة

كيفِيْة صنع معطر الملابس من داوني

سنقدم لكَمْ طريقة عمل الهشة من خلال المكونات التي ذكرناها سابقاً، طريقة تحضيرها سهلة.

إنه ليس مؤقتًا، إنه يتعلق بخلط هذه المكونات وتقليبها.

ولكن بعناية، لإعطائنا الملمس المناسب للأسفل، والخطوات اللازمة لعمل برميل للأسفل

فِيْ البداية نحضر برميل 60 لتر ونضع كيلو من عجينة داوني داخل البرميل.

ثم نضيف حوالي 8 لترات من الماء ونقوم بالتقليد، نلاحظ أن قوام الماء بدأ يزداد وأصبح لزجًا.

كلما زادت كَمْية الماء، زاد القوام عند التقليب.

ثم نضيف الرائحة الزيتية وهِيْ رائحة داوني النفاذة ونزيلها حيث يتراوح سعرها بين 90 و 140 جنيها حسب النوع.

ثم نضيف الفورمالين وهُو مادة حافظة له ونخفضه بهز بسيط ويخلط الفورمالين مع الموجود أدناه حتى لا يتطاير .. البرميل سعة 60 لترًا جاهز.

بيع عطر داوني المعطر

هناك بعض تجار المنظفات الذين يبيعونها فِيْ أكياس، وقليل منهم يشتريها لأن الكثيرين يعتمدون على شرائها جاهزة، حيث نرى أن داوني لا تحظى بشعبية لدى تجار المنظفات فِيْ المنزل، لكن بعض ربات البيوت يشترونها ؛ لأنه أرخص من صنع لهم.

وهكذا نكون سيدتي قد وضحنا لكي الطريقة التي ستصنعي منها معطرك الخاص للملابس، وباقل التكاليف والاسعار، وبطريق يهلة جدا وغير متعبة، ابدئي عزيزيي بتحجربة هذه الطريقة التي ستحصلي منها على نتيجة ممتازة وستسعدي جدا بترجبة الطريقة، واحصلي على ملابس عطرة ومميزة بصنعك الخاص.