الكهرباء بالطاقة الشمسية.. شراكة رقمية بين هُواوي وشركات مصرية

بالنسبة لحلول الطاقة الشمسية التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية، تدخل مصر فِيْ شراكات جديدة مع الشركات العالمية.

قال مسؤول بشركة هُواوي مصر، الإثنين، إن ثلاث شركات مصرية اتفقت معها على الحصول على منتجاتها لحلول الطاقة الشمسية.

قال مدير تطوير الأعمال لقطاع الطاقة الشمسية فِيْ مجموعة أعمال الطاقة الرقمية بهُواوي مصر محمد عبد الستار لرويترز إنه من المقرر توقيع عقود مع الشركات الثلاث للاعتماد على منتجاتها فِيْ توليد الكهرباء من الألواح الشمسية فِيْ شركتها. المصانع لكنه رفض الكشف عَنّْ أسماء تلك الشركات قبل التوقيع.

وأضاف أن منتجات الشركة فِيْ هذا المجال، والتي تسميها Fusion Solar، “فعالة من حيث التكلفة وخالية من المخاطر وسهلة التركيب والتشغيل والتشخيص والإصلاح، وذلك بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من Huawei”.

يتزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة فِيْ مصر، التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 فِيْ نوفمبر، والذي قال عبد الستار إن الشركة تجري مباحثات مع الحكومة المصرية لتقديم حلولها لخدمة أهدافها. مؤتمر.

وقال “هناك استعدادات مع جهات فِيْ القطاعين العام والخاص لتكييف الحلول التي تقدمها هُواوي للمساعدة فِيْ تحقيق أهداف التطوير الرقمي للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وقد تم تقديم العديد من الحلول إلَّى أكثر من جهة وهِيْ حالياً يتم الانتهاء منها استعدادًا لإعلانها “.

وفِيْ السياق ذاته، قال جوي دينج، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بهُواوي مصر، على هامش معرض الطاقة الشمسية فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ القاهرة، “تمتلك مصر أحد أغنى مصادر الطاقة الشمسية فِيْ العالم.

استعدادًا لمؤتمر المناخ، نعمل مع شريك محلي فِيْ مصر لإنشاء مزرعة شمسية لتوفِيْر الطاقة النظيفة فِيْ شرم الشيخ، التي تستضيف COP27 “.

وأضاف أن هناك أيضًا تعاونًا مع شركاء مصريين لبناء محطة لشحن السيارات الكهربائية لتوفِيْر الطاقة للحافلات الكهربائية بشرم الشيخ، وذلك فِيْ إطار الجهُود المبذولة لتحويل شرم الشيخ إلَّى مدينة خضراء.