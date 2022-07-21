الكهرباء نجاح تنفيذ مشروع أطول خط هوائي بالسعودية

افصحت الشركة السعودية للكهرباء لتطوير المشاريع. إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء السعودية، بشأن التنفيذ الناجح للأعمال في مشروع تحسين التوصيل الكهربائي بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة ؛ يعتبر أطول خط توصيل علوي لدوائر 380 ك.ف في المملكة ويمتد لمسافة 420 كم.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع الربط الكهربائي في المملكة، وهو جزء من استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء الهادفة إلى تحسين موثوقية الخدمات الكهربائية، وتعزيز ربط الشبكة الكهربائية بين المناطق التجارية الوسطى والغربية. ودعم استقرار نظام الشبكة الكهربائية ورفع قدرة الطاقة المتبادلة بين المنطقتين وربط أنظمة الاتصال الاستراتيجي عبر أطول خط ألياف بصرية مباشر في المملكة عبر أبراج الكهرباء.

نقل الطاقة

وأوضح المدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لتنمية المشاريع المهندس مهدي الدوسري أن المشروع سيحسن نقل الطاقة الكهربائية بين المنطقة التجارية الوسطى والغربية حيث سيتم تبادل الطاقة المنتجة في المنطقتين. بالإضافة إلى الشبكة العامة التي تتصل بها من مناطق أخرى.

تفعيل أنظمة الاتصال

ولفت إلى أن المشروع سيسهم في تفعيل أنظمة الاتصالات مثل Booster الذي تم تصنيعه خصيصا لهذا المشروع مما سيسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة موثوقيتها وتعزيز استخدام الكفاءة العالية للشبكة الكهربائية. توليد الشبكة عبارة عن تبادل مرن ومرن للطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء لتنمية المشاريع هي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنشاء وتطوير مشاريع إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية بنسبة 42٪.